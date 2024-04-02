Миграционная служба Туркменистана открыла новые пункты по оформлению биометрических паспортов

С 1 апреля 2024 года открылись пункты обслуживания по оформлению биометрических паспортов для граждан Туркменистана в новых подразделениях велаятских управлений Государственной миграционной службы Туркменистана (ГМСТ), сообщает МИЦ.

Новые подразделения открыты в Дарганатинском этрапском отделе Лебапского велаятского управления, Гызыларбатском этрапском отделе Балканского велаята, а также в Тагтабазарском этрапском отделе Марыйского велаята. Они будут оборудованы современным цифровым оборудованием для заполнения и печати документов с последующим внесением в удостоверение личности.

«Кроме того, заявления военнослужащих, проходящих службу в Вооруженных силах Туркменистана, других военных структурах и организациях, сотрудников судебных и правоохранительных органов и членов их семей, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории Туркменистана или временно проживающих на территории страны, также принимаются в соответствии с законодательством Туркменистана для места работы», — отмечается в публикации.

Новые пункты регистрации позволят сэкономить время граждан и обеспечить им высокий уровень обслуживания при оформлении биометрических паспортов.