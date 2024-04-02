Методическое объединение учителей истории Туркменабата организовало семинар

Учебно-методический семинар на тему «Отражение истории в творчестве Махтумкули Фраги» был организован в средней общеобразовательной школе № 36 города Туркменабата городским методическим объединением учителей истории.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», семинар объединил учителей истории, представляющих средние общеобразовательные учреждения Лебапского велаята.

С приветственными словами к участникам семинара обратилась директор школы Мехриджемал Ташова, а также специалисты Главного управления образования Лебапского велаята Ровшан Джумашев и Марал Джумакулыева.

Участники семинара посетили интегрированные уроки истории лучших учителей ряда школ региона – Руслана Батырова, Гульрух Ровшановой, Акнур Аганязовой, Алёны Талибовой и других педагогов, которые были проведены с использованием современных технических средств и инновационных методических разработок.

На уроках звучали стихотворения о великом поэте на туркменском, русском и английском языках, были показаны презентации по разным тематическим аспектам.

По результатам открытых уроков проходили интересные дискуссии и обсуждения по темам, вызвавшим наибольший педагогический интерес. В этом контексте учитель истории школы № 18 города Дянев Лачин Розыева отметила особую важность проведения подобных инициатив, которые, в первую очередь направлены на повышение педагогического мастерства учителей и стимулирование интереса учащихся к глубокому изучению истории родной страны.

В перерывах между показательными учебными занятиями в фойе школы проходили музыкальные выступления.

В рамках семинара была организована работа двух выставок. Одна из них — книжная, другая — основана на экспонатах школьного музея, отмечает источник.