«Казинформ» планирует сотрудничать с Туркменистаном

К концу этого года международное информационное агентство «Казинформ» планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Туркменистаном, чтобы более широко освещать новостную повестку братской страны. Об этом рассказала творческий директор Телерадиокомплекса при президенте Казахстана Ассель Турсунгазина изданию CentraAsia.news.

Ассель была очень впечатлена туркменским народом, который бережно относится к сохранению колоритной культуры и своей национальной идентичности.

«Казинформ» подписал меморандумы о сотрудничестве с 17 странами. В данное время ведется целенаправленная работа с туркменской стороной. К концу 2024 года ожидается подписание соглашения о партнерстве, чтобы в дальнейшем способствовать развитию межгосударственных отношений, отмечает источник.