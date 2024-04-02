В Туркменистане стартует финальная часть проекта «Юные вестники мира»

Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана объявил даты проведения полуфинала и финала III сезона проекта «Юные вестники мира» среди старшеклассников страны.

Две полуфинальные игры состоятся 17 и 19 апреля в стенах вуза, а финал запланирован на 8 мая, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

По итогам восьми отборочных игр, прошедших с начала учебного года 2023-2024, сформирована команда из 16 наиболее талантливых и способных участников-полуфиналистов, которым предстоит продолжить интеллектуальную борьбу.

В каждой из двух полуфинальных игр примут участие по 8 школьников. Право выступить в финале получат 8 лучших игроков – по 4 победителя из каждого полуфинала, между которыми и разыграют призовые места в заключительном соревновании.

Как сообщают организаторы, участников ждут непростые и увлекательные задания, ставшие еще более строгой проверкой компетенций учащихся. Кроме того, посредством видеосвязи юным вестникам будут заданы вопросы от ученых страны и соотечественников.

Для качественной подготовки к финальным испытаниям на официальном сайте ИМО МИД Туркменистана www.iirmfa.edu.tm размещен обширный список рекомендованной литературы.

Интеллектуальный проект проводится среди учащихся 9-11 классов и нацелен на профориентацию, выявление одаренных школьников с широкими знаниями и качествами, необходимыми для построения успешной дипломатической карьеры.

Тематика проекта охватывает разные периоды истории туркменского народа и становления национальной дипломатии. Поскольку III сезон посвящен 300-летию великого поэта и философа Махтумкули Фраги, в содержание игр включены задания о его жизни и литературном наследии, являющемся «национальным светочем общечеловеческих ценностей».