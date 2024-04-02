В музее города Мары открылась тематическая выставка, посвящённая Махтумкули Фраги

В экспозиционном зале Марыйского велаятского историко-краеведческого музея на днях открылась тематическая выставка, посвящённая творчеству классика туркменской литературы, поэта и философа Махтумкули Фраги.

На выставке представлены книги, произведения декоративно-прикладного искусства, картины художников и ряд исторических экспонатов из фонда музея, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

На открытие выставки были приглашены работники культуры, образования, учащиеся средних специальных учебных заведений. Представленные в зале экспонаты вызвали большой интерес у участников мероприятия.

В рамках выставки состоялись дискуссии о становлении личности Махтумкули Фраги, в чём большую роль сыграл его отец Довлетмаммет Азади – приверженец гуманистических ценностей, многие из которых с юных лет впитал будущий классик туркменской поэзии.

— Беседы, состоявшиеся на выставочной площадке, вылились в своеобразную творческую дискуссию почитателей истории туркменской культуры и творчества Махтумкули Фраги, – отметила заведующая культурно-просветительским отделом велаятского музея Бибисолтан Соегова. – Подчёркивалось, что мечты поэта о светлом будущем нашего народа сбылись после обретения Туркменистаном независимости. В стране возрождаются добрые традиции и обычаи предков, растёт уважение граждан к своей истории, к великими сынам народа, к которым, без сомнения, относятся Махтумкули Фраги, Мятаджи, Сейди, Кемине, Зелили, Молланепес и десятки других личностей, с именами которых тесно связана многовековая история туркменского народа.