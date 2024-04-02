В Меджлисе Туркменистана обсудили развитие сотрудничества с ОБСЕ

В Меджлисе Туркменистана состоялась встреча с вице-президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Рейнхольдом Лопаткой, сообщает официальный сайт туркменского парламента.

Председатель Меджлиса Дунягозель Гулманова отметила, что развитие сотрудничества с международными организациями, такими как ОБСЕ, является одним из важных направлений внешней политики страны, и взаимодействие с этой организацией расширяется по новым направлениям.

В ходе встречи стороны рассмотрели ключевые направления продвигаемой Туркменистаном глобальной стратегии безопасности. Они обсудили использование инструментов дипломатии при решении различных международных ситуаций политико-дипломатическими средствами и значение культуры диалога.

Было подчеркнуто, что деятельность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе способствует обеспечению мира и безопасности во всем мире. ОБСЕ создает платформу для совместного обсуждения важных вопросов и поиска позитивных решений.