В Ашхабаде стартовал тренинг по медиаграмотности для журналистов и создателей контента

В туркменской столице начался трехдневный тренинг, направленный на повышение уровня медиаграмотности и навыков фактчекинга у журналистов и создателей контента, передает корреспондент Turkmenportal.

Организаторами мероприятия выступают посольство США в Туркменистане и Союз экономистов Туркменистана.

В первый день около 60 участников были разделены на две группы, где под руководством опытных тренеров из организации MediaNet узнали об основах медийной и информационной грамотности. Тренеры объяснили различия между типами информации, медиа, фактами и мнениями при помощи интерактивных заданий.

Особое внимание было уделено вопросам информационной гигиены, социальным сетям и связанным с ними рискам, таким как вредоносные рассылки, боты и дезинформация.

Мастер-класс продолжится в последующие дни разбором практических кейсов по верификации данных и фактчекингу различного контента с использованием открытых источников информации.