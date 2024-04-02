В Ашхабаде состоялась презентация книги Президента Туркменистана

В конференц-зале Центра общественных организаций Туркменистана состоялась презентация книги Президента Сердара Бердымухамедова «Анау – культура из глубин тысячелетий», посвящённой провозглашению древнего города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году, сообщает TDH.

В торжестве, организованном Халк Маслахаты, Меджлисом и общественными организациями Туркменистана, приняли участие представители сфер образования, науки и культуры, СМИ, почтенные старейшины, студенческая молодёжь.

Торжественное мероприятие предварила выставка, отражающая богатое культурное наследие и творческие традиции туркменского народа. Здесь были представлены образцы декоративно-прикладного искусства – рукотворные свидетельства нашей древней истории и богатейшей культуры.

Центральным экспонатом стал новый труд главы Туркменистана «Анау – культура из глубин тысячелетий».

Яркие краски в царящую праздничную атмосферу внесли воодушевлённые выступления творческих коллективов, популярных певцов и музыкантов.