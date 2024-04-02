В архитектурном вузе Туркменистана подвели итоги первого студенческого хакатона по кибербезопасности

Под эгидой Туркменского государственного архитектурно-строительного института (ТГАСИ) состоялся увлекательный конкурс для поклонников IT-технологий – хакатон, в котором приняли участие студенты средних и высших учебных заведений страны. Все команды одновременно в сжатые сроки выполняли шесть заданий, соревнуясь за призовые места, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Основным организатором мероприятия под названием Cyber Quest выступила кафедра компьютерных технологий и систем ТГАСИ. Преподаватель Керим Аннабердыев подчеркнул важность развития IT-технологий, решений в области кибербезопасности и успешной реализации реформ по цифровизации, провозглашенных в стране. Передовые технологии активно применяются практически во всех сферах жизни, способствуя прогрессу, процветанию стран и росту благосостояния народов.

Хакатоны ориентированы на разработку IT-решений в различных профессиональных областях, объединенных задачей обеспечения информационной безопасности. В хакатоне ТГАСИ приняли участие команды из трех молодых программистов. Задания были разработаны преподавателями и студентами института, специализирующимися в области цифровых технологий.

Большинство команд продемонстрировали отличные навыки в сфере высоких технологий и программирования. Лучшие результаты показали те, кто справился с заданиями в минимальные сроки. Главным победителем стала команда Института МВД Туркменистана. Первое место разделили команды Международного университета нефти и газа им. Я. Какаева и ТГАСИ. На втором месте – команды Института инженерно-технических и транспортных коммуникаций и Института международных отношений МИД Туркменистана. Третье место заняли студенты Военного института им. С.Туркменбаши, ТГУ им. Махтумкули и Ашхабадской энергетической средней профшколы.

Одно из заданий было связано с 300-летним юбилеем Махтумкули Фраги – участникам предстояло определить зашифрованное стихотворение великого поэта и философа. Это позволило проверить широту кругозора будущих специалистов.

В рамках четырехчасового хакатона нужно было взламывать пароли, находить скрытые файлы, определять закодированное слово из 200 фото, зашифровывать текст на языке программирования. Успешное выполнение всех заданий требовало исключительных компетенций в сфере высоких технологий. Процедура подведения итогов была полностью прозрачной, поскольку участники могли наблюдать за работой друг друга и фиксировать время выполнения заданий.