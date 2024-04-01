«Туркменхимия» объявила тендер на строительство завода по производству аммиака и карбамида

Государственный концерн «Туркменхимия» объявил международный тендер на проектирование и строительство «под ключ» завода по производству аммиака и карбамида в поселке Киянлы Балканского велаята Туркменистана. Объявление об этом опубликовано в газете «Нейтральный Туркменистан».

Для участия в тендере необходимо подать заявку и приобрести тендерную документацию. Заинтересованные компании должны направить в ГК «Туркменхимия» по адресу: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 132, письменную заявку с указанием всех реквизитов компании.

Крайний срок подачи заявок — 30 рабочих дней с момента публикации объявления 1 апреля 2024 года. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+993 12) 39-01-62, 39-01-58 или по электронной почте contact@turkmenhimiya.gov.tm.