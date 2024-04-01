Туркменский завод «Балкан» намерен сотрудничать с рядом нидерландских компаний по строительству земснарядов

В рамках визита в Королевство Нидерландов заместитель генерального директора судостроительного и судоремонтного завода «Балкан» провел ряд плодотворных встреч с представителями компаний Royal IHC, De Klop B.V. и Damen Shipyards Group по сотрудничеству в строительстве земснарядов на территории Туркменистана, а также обучению туркменских специалистов.

Нидерландская компания Royal IHC является мировым лидером в области дноуглубительных работ и строительства земснарядов. В ходе встречи с руководством компании туркменская сторона выразила заинтересованность в использовании проектных документов Royal IHC для строительства земснарядов на заводе «Балкан». Руководство Royal IHC, в свою очередь, с энтузиазмом поддержало данную инициативу и заявило о готовности к совместной работе. Стороны договорились о проработке технических и ценовых предложений для реализации проекта.

В ходе встречи с акционерами компании De Klop B.V. — ведущим производителем земснарядов и насосов – туркменская сторона выразила заинтересованность в совместном строительстве земснарядов, проектировании их с учетом специфики Туркменистана, а также проведении тренингов по ремонту основных оборудований и механизмов земснарядов на заводе «Балкан». Стороны договорились о разработке технических и ценовых предложений, обмене опытом в области проектирования и строительства земснарядов, а также организации тренингов для туркменских специалистов. Помимо традиционных земснарядов, De Klop B.V. представила проект земснаряда, работающего на электричестве. Это решение может быть особенно актуально для Туркменистана, учитывая низкую стоимость электроэнергии в стране. Акционеры De Klop B.V. также выразили готовность не только к техническим, но и к операционным тренингам для туркменских специалистов. Это позволит повысить их квалификацию и навыки работы с земснарядами.

В рамках переговоров с руководством Damen Shipyards Group стороны обсудили перспективы развития стратегического сотрудничества. Damen Shipyards Group продемонстрировала новые технологии дноуглубительных работ, в частности в дроблении грунта и вывода почвы. Эти технологии могут быть особенно актуальны для Туркменистана, где наблюдается рост объемов дноуглубительных работ. По итогам встречи стороны договорились о разработке технических и ценовых предложений.

Также туркменская сторона провела переговоры с представителями компаний Dredge Yard B.V. и Dredging Service Europe. Представители данных компаний выразили заинтересованность в участии в дноуглубительных работах на Каспийском море, а также на внутренних водах Туркменистана. Стороны обсудили возможности сотрудничества в области дноуглубления, включая использование современных технологий и оборудования.

Сотрудничество с нидерландскими компаниями позволит Туркменистану модернизировать свою судостроительную отрасль, повысить квалификацию специалистов и улучшить качество дноуглубительных работ, сообщается на сайте агентства «Морские и речные пути Туркменистана».