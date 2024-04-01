Туркменский вуз приглашает к участию в международной конференции, посвященной искусству архитектуры

С 4 по 5 июня Туркменский государственный архитектурно-строительный институт организует Международную научно-практическую конференцию «Архитектура — искусство, воплощённое в строительстве».

К участию в форуме приглашаются представители научных центров, учреждений, высших учебных заведений Туркменистана и зарубежных государств.

Конференция будет проходить в гибридном формате, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

В задачи конференции входит стимулирование и поддержка научно-исследовательской деятельности молодых ученых в сфере архитектуры и дизайна, а также упрочение взаимодействия с авторитетными зарубежными вузами и обмен международным опытом в направлении подготовки специалистов высокого уровня.

Форум предоставит участникам возможность поделиться взаимовыгодными научными и практическими знаниями, профессиональным опытом, будет способствовать достижению совместных целей в области образования и подготовки кадров, налаживанию и расширению эффективных связей между учеными, студентами и преподавателями Туркменистана и зарубежья.