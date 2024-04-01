Туркменистан занял второе место на Международной математической олимпиаде

29 марта в городе Аркадаг в Международной академии коневодства имени Аба Аннаева состоялась церемония награждения победителей Международной математической олимпиады среди школьников, которая прошла при поддержке Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. 29 марта в городе Аркадаг в Международной академии коневодства имени Аба Аннаева состоялась церемония награждения победителей Международной математической олимпиады среди школьников, которая прошла при поддержке Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В олимпиаде приняли участие 43 школьника из Туркменистана и 85 школьников из 11 зарубежных стран.

По итогам третье место заняла команда школьников из Китая, второе место – команда Туркменистана, на первом месте – школьники из России.