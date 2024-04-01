Транспортники Туркменистана примут участие в международной конференции в Минске

Транспортники, руководители железнодорожной отрасли Туркменистана примут участие в Международной конференции «Железнодорожная логистика: актуальные задачи развития», которая пройдет в Минске 4 апреля.

Организатор конференции — Белорусская железная дорога, сообщает МИЦ со ссылкой на информагентство БЕЛТА.

В форуме ожидается участие руководителей международных транспортных организаций, железных дорог Беларуси, России, Китая, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана, а также представителей министерств и концернов, крупнейших грузоотправителей Республики Беларусь, резидентов Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», логистических операторов железнодорожного «пространства 1520», портов и собственников подвижного состава.

Участники конференции обсудят вопросы формирования железнодорожной логистики и конкурентоспособных логистических решений в современных условиях. В том числе будут обсуждаться вопросы задействования портов, перспективы развития и модернизации транспортно-логистической инфраструктуры, транспортный и транзитный потенциал железных дорог и логистических компаний, участвующих в организации перевозок грузов по международным транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад», а также в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Участники обменяются мнениями и актуальными предложениями в сфере транспорта и логистики, повышения клиентоориентированности и эффективности взаимодействия с грузовладельцами, расширения доступности и прозрачности железнодорожного бизнеса.