Посол Туркменистана принял участие в учреждении Секретариата формата «Центральная Азия — Китай»

В городе Сиань китайской провинции Шэньси состоялась торжественная церемония учреждения Секретариата формата «Центральная Азия — Китай». В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун, руководство провинции Шэньси и послы стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун поздравил присутствующих с открытием временного Секретариата и зачитал поздравительное послание главы МИД Китая. Он подчеркнул важность укрепления всесторонних отношений КНР с государствами Центральной Азии.

Создание постоянно действующего Секретариата было согласовано на Первом саммите глав государств формата «Центральная Азия — Китай» в мае 2023 года. Руководители делегаций зачитали приветственные послания министров иностранных дел своих стран. В послании главы МИД Туркменистана была отмечена готовность вносить вклад в развитие партнерства в рамках данного формата.

Исполнительным директором временного Секретариата был назначен У Инцинь. Первым Генеральным секретарем Формата по ранее достигнутой договоренности станет представитель китайской стороны после подписания учредительных документов.

В ходе визита делегация Туркменистана провела встречи с руководством провинции Шэньси по укреплению межрегионального сотрудничества.