Делегация Туркменистана приняла участие в глобальной конференции по метану в Женеве. В составе были представители различных министерств и ведомств, включая МИД Туркменистана, министерство охраны окружающей среды, а также Государственный концерн «Туркменгаз».

В рамках конференции состоялись прикладные встречи по региону Центральной Азии, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Форум был организован Глобальной инициативой по метану и Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) в партнёрстве с Глобальным метановым центром, Коалицией по климату и чистому воздуху и другими международными структурами.

В рамках мероприятия на площадке Комитета по устойчивой энергетике состоялось ежегодное заседание группы экспертов по газу для обсуждения продвижения водородной энергетики в странах-членах ЕЭК ООН.

Особое внимание было уделено обсуждению роли природного газа в создании устойчивых энергетических систем, в том числе в контексте обеспечения промышленного развития государств и регионов, достижению глобальных Целей устойчивого развития.

В ходе встречи подчёркивалось, что содержание метана в атмосфере определяется соотношением его поступления в воздух в результате выбросов, эмиссии и выведения – стока, зависит от изменчивости вещества на протяжении определённого временного промежутка. Эмиссии формируются как за счёт естественных биохимических и геохимических процессов в природе, так и вследствие антропогенных причин. Выведение метана из атмосферы определяется совокупностью его химического разрушения в воздухе и поглощения почвой.

Напомним, в Туркменистане для продвижения соответствующей деятельности работает межотраслевая комиссия, созданная на основе Постановления Президента в целях усиления контроля и оценки эффективности проводимой работы в различных отраслях экономики в области сокращения выбросов парниковых газов, включая метан.