В МИД Туркменистана обсудили План мероприятий по Каспию на 2024 год

В Министерстве иностранных дел Туркменистана прошло 61-е заседание Межведомственной комиссии по вопросам Каспийского моря. Центральной темой совещания стало обсуждение Плана мероприятий на 2024 год по ключевым направлениям сотрудничества в каспийском регионе, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Как отметили участники встречи, План охватывает вопросы экономики, безопасности, транспорта, экологии и проведения международных мероприятий. Особое внимание уделено реализации экологической дипломатии.

Выступавшие подчеркнули, что под руководством Президента Сердара Бердымухамедова страна последовательно занимает инициативную позицию в выработке сбалансированных решений по правовому статусу Каспия. Туркменистан внес весомый вклад в формирование договорно-правовой базы многостороннего взаимодействия в регионе.

Руководители министерств и ведомств, входящие в состав Межведомственной комиссии, заявили о готовности и далее наращивать сотрудничество с прикаспийскими государствами в рамках международного права. Приоритетными останутся укрепление отношений дружбы, добрососедства и широкого партнерства в каспийском регионе.