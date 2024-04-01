В ИМО МИД Туркменистана состоялась VIII игра «Юные вестники мира»

Восьмая отборочная игра III сезона проекта «Юные вестники мира» состоялась в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

В игре на тему «Внешняя политика и международные отношения Индии в XVIII веке» приняли участие ученики 11 классов школ Ашхабада, Ахалского, Марыйского и Балканского велаятов, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

В качестве судей VIII игры выступили старший преподаватель кафедры международных отношений и дипломатии ИМО МИД Туркменистана, кандидат философских наук Бегенч Караев, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии Туркменского национального института мировых языков им.Д.Азади Шыхмустапа Худайбердиев и начальник отдела Министерства культуры Туркменистана Байрамгелди Чарыев.

Победителями этой игры стали Аймырат Какаев, ученик 11 класса специализированной средней школы №86 г.Ашхабада и Эзиз Суханбердиев, ученик 11 класса средней школы № 18 Сарахсского этрапа Ахалского велаята. Школьники получили право участия в полуфинале.

Победителям и всем конкурсантам вручены Почётные грамоты от ИМО МИД страны и ценные подарки от ряда спонсоров.

В ближайшие дни на телеканале «Мирас» состоится трансляция игры.

Напомним, конкурс проводится ИМО МИД и Школой молодых дипломатов среди старшеклассников страны.