В Ашхабаде подвели итоги чемпионата Туркменистана по настольному теннису

В ашхабадском Олимпийском городке прошел чемпионат Туркменистана по настольному теннису, в котором приняли участие 120 спортсменов из всех велаятов страны. Об этом сообщила пресс-служба Федерации настольного тенниса Туркменистана.

В командных соревнованиях доминировали ашхабадские команды, завоевавшие золотые и серебряные медали как среди мужчин, так и среди женщин. Третье место у мужчин заняла сборная Марыйского велаята, а у женщин – Лебапского.

В мужском одиночном разряде весь пьедестал почета вновь достался ашхабадским теннисистам. Чемпионом стал Алибек Джуманов, серебряным призером – Ильяс Алланазаров, бронзовым – Армен Бабаян. В женском одиночном разряде победила Энеджан Баллыева, второе место заняла Гузель Глычева, третье – Насиба Маммедова.

В парном мужском разряде также триумфировала ашхабадская пара. Алибек Джуманов в очередной раз выступил успешно, на этот раз вместе со своим братом Гуванчем. Вторыми стали Азаров и Ахмедов, третьими – Алланазаров и Мередов.

Среди женщин победу одержали Баллыева и Бегенчева, серебряными призерами стали Бердыева и Нургельдиева, бронзовыми – Гоекгаева и Глыджова.

В миксте золотые медали выиграли Ильяс Алланазаров и Энеджан Баллыева. Серебро у Джуманова и Араевой, бронза у Азарова и Бердыевой.

Председатель Федерации Агамурад Алланазаров отметил, что регулярное проведение подобных турниров способствует развитию мастерства и профессиональному росту спортсменов.

Организаторами чемпионата выступили Государственный комитет по физической культуре и спорту, Федерация настольного тенниса Туркменистана и Главное управление физкультуры и спорта города Ашхабада.