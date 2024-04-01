Благотворительному фонду Гурбангулы Бердымухамедова вручён сертификат ООН

Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова был удостоен сертификата Представительства ООН в Туркменистане.

Сертификат вручён за ценный вклад в помощь нуждающимся детям и реализацию основного принципа Повестки дня на период до 2030 года ­«никого не оставить позади».

Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, принявший участие в форуме по случаю дня создания Благотворительного фонда, отметил, что реализация Целей устойчивого развития, превентивная дипломатия, внешне­политические инициативы Туркменистана по актуальным региональным вопросам находят постоянную поддержку Сообщества Наций и других авторитетных международных организаций.

При этом подчёркивалось значение принципа нейтралитета для развития мирных, дружественных и конструктивных отношений между государствами и народами.

Высказав поздравления по случаю единогласного принятия по инициативе Туркменистана Резолюции «2025 год – Международный год мира и доверия» на 63-м пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Д.Шлапаченко подчерк­нул, что это знаменательное событие является наглядным подтверждением широкой поддержки со стороны мирового сообщества политики Президента Сердара Бердымухамедова, нацеленной на поддержание мира и обеспечение благополучия, устойчивого развития на регио­нальном и глобальном уровне.

Независимый нейтральный Туркменистан на деле демонстрирует свою приверженность программам, разработанным Организацией Объединённых Наций в отношении прав и интересов детей.

В этой связи Дмитрий Шлапаченко вручил сертификат, присуждённый Благотворительному фонду за ценный вклад в помощь нуждающимся детям и реализацию основного принципа Повестки дня на период до 2030 года ­«никого не оставить позади», сообщает ТДХ.