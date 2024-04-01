Благотворительному фонду Гурбангулы Бердымухамедова вручён сертификат ООН
Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова был удостоен сертификата Представительства ООН в Туркменистане.
Сертификат вручён за ценный вклад в помощь нуждающимся детям и реализацию основного принципа Повестки дня на период до 2030 года «никого не оставить позади».
Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, принявший участие в форуме по случаю дня создания Благотворительного фонда, отметил, что реализация Целей устойчивого развития, превентивная дипломатия, внешнеполитические инициативы Туркменистана по актуальным региональным вопросам находят постоянную поддержку Сообщества Наций и других авторитетных международных организаций.
При этом подчёркивалось значение принципа нейтралитета для развития мирных, дружественных и конструктивных отношений между государствами и народами.
Высказав поздравления по случаю единогласного принятия по инициативе Туркменистана Резолюции «2025 год – Международный год мира и доверия» на 63-м пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Д.Шлапаченко подчеркнул, что это знаменательное событие является наглядным подтверждением широкой поддержки со стороны мирового сообщества политики Президента Сердара Бердымухамедова, нацеленной на поддержание мира и обеспечение благополучия, устойчивого развития на региональном и глобальном уровне.
Независимый нейтральный Туркменистан на деле демонстрирует свою приверженность программам, разработанным Организацией Объединённых Наций в отношении прав и интересов детей.
В этой связи Дмитрий Шлапаченко вручил сертификат, присуждённый Благотворительному фонду за ценный вклад в помощь нуждающимся детям и реализацию основного принципа Повестки дня на период до 2030 года «никого не оставить позади», сообщает ТДХ.