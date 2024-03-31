Туркменистан отметит Всемирный день здоровья массовыми мероприятиями

В честь Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, в Туркменистане запланирован ряд масштабных физкультурно-спортивных, оздоровительных и культурных мероприятий. Об этом на заседании Кабинета Министров доложил вице-премьер Н.Аманнепесов, передает TDH.

Так, запланированы масштабные акции по всей стране, включая массовый велопробег в Ашхабаде, который традиционно стартует от монумента «Велосипед». Также состоятся церемонии награждения туркменских спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях.

С 1 по 7 апреля в велаятах, Ашхабаде и «умном» городе Аркадаг пройдут «круглые столы» и конференции по здоровому образу жизни, спортивные соревнования и культурные события. Активное участие в них примут учащиеся, студенты, работники предприятий и спортсмены.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность Всемирного дня здоровья для укрепления единства общества и пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта. Глава государства поручил провести все мероприятия на высоком уровне.