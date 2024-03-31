Туркменистан и ООН расширят сотрудничество в области устойчивого развития

На очередном заседании Кабинета Министров Туркменистана вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов отчитался о работе по укреплению взаимодействия с Организацией Объединенных Наций в сфере устойчивого развития, передает TDH.

Так, с 15 по 19 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пройдет Неделя устойчивого развития. Туркменистан, занимающий передовые позиции в продвижении устойчивой транспортной системы, направит делегацию на заседание высокого уровня по этой теме.

16 апреля планируется провести министерскую встречу Группы друзей устойчивого транспорта, созданной по инициативе Туркменистана.

Также туркменская сторона предложила провести в ООН параллельное мероприятие, посвященное финансированию ЦУР в области транспорта и энергосвязей. В мае-июне в штаб-квартире ООН пройдет видеовстреча по реализации инициатив в энергетической сфере.

«Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Организация Объединённых Наций является одной из международных структур, с которой Туркменистан осуществляет тесное взаимодействие. В данном контексте глава государства поручил вице-премьеру, руководителю МИД продолжить работу по дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества с ООН», — пишет TDH.