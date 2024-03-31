Туркменистан готовится к празднованию Международного года мира и доверия

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе заседания Правительства объявил о необходимости создания Государственной комиссии для подготовки к празднованию Международного года мира и доверия, который был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана на 2025 год, передает TDH.

Глава государства подчеркнул важность надлежащей организации предстоящих торжеств государственного значения по случаю этого международного мероприятия. Комиссия, в которую войдут члены Правительства, будет отвечать за координацию всех организационных вопросов.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что различные форумы и мероприятия, запланированные в честь Международного года мира и доверия в 2025 году, будут способствовать повышению авторитета независимого нейтрального Туркменистана на мировой арене.