Сердар Бердымухамедов подписал Указ «О помиловании в честь священной Gadyr gijesi осуждённых лиц»

Президент Сердар Бердымухамедов подписал Указ о помиловании в честь священной Ночи всемогущества (Gadyr gijesi). В соответствии с документом, 356 осужденных граждан Туркменистана, освобождены от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы.

Секретарю Госсовета безопасности, председателю Комиссии по подготовке предложений по вопросам гражданства и помилования при президенте Туркменистана Бегенчу Гундогдыеву поручил провести совместно с руководителями правоохранительных органов необходимую работу для освобождения осужденных из мест заключения и возвращения их в ближайшее время к своим семьям.

Местным властям дано указание принять соответствующие меры для трудоустройства помилованных.