Посол Туркменистана встретился с Главой парламентской группы дружбы Казахстана

29 марта в здании Мажилиса Парламента Республики Казахстан Посол Туркменистана встретился с Главой парламентской туркмено-казахстанской группы дружбы.

Обсудили углубление сотрудничества парламентов, запланировали мероприятия на текущий год, включая заседания группы и участие в проектах. Договорились поощрять трансграничное сотрудничество.

В завершении встречи собеседники выразили стремление поддерживать регулярные контакты по вопросам, представляющий взаимный интерес.