Посол КНР: отношения Туркменистана и Китая опираются на богатое историческое наследие

В ходе презентации книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Анау – культура из глубин тысячелетий» посол КНР Цянь Найчэн подчеркнул важность древнего города Анау как памятника тысячелетней культуры Туркменистана и свидетеля тысячелетней дружбы между туркменским и китайским народами, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Дипломат отметил, что недавно Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов обратил внимание на сходство изображений драконов на мечети Сейита Джемалетдина в Анау с китайским изобразительным искусством, что подтверждено научным анализом. По мнению ученых, этот факт свидетельствует об активных контактах между туркменскими и китайскими мастерами в Средневековье, которым способствовал Великий Шелковый путь.

Посол напомнил слова председателя Халк Маслахаты о том, что туркмено-китайские узы дружбы и братства уходят корнями в глубь истории. В 49 году до н.э. предки туркмен подписали с Китаем договор, получивший название «Клятвенный договор», свидетельствующий о близости двух народов. В связи с этим посол выразил Гурбангулы Бердымухамедову сердечную признательность за его вклад в укрепление межгосударственных отношений.

Цянь Найчэн подчеркнул, что современный китайско-туркменский диалог, опирающийся на богатое историческое наследие, динамично развивается. В 2023 году межгосударственные отношения были выведены на уровень всестороннего стратегического партнерства, как заявили Председатель Си Цзиньпин и Президент Сердар Бердымухамедов. Правительства двух стран подписали Меморандум о взаимопонимании по сопряжению инициатив «Возрождение Великого Шелкового пути» и «Один пояс, один путь». Символом сотрудничества является транснациональный газопровод, по которому туркменский газ поставляется в Китай.

Напомним, в пятницу, в городе Анау состоялась презентация книги Президента Сердара Бердымухамедова, посвященной провозглашению древнего города культурной столицей тюркского мира в 2024 году. Это решение ТЮРКСОЙ свидетельствует о высоком международном авторитете Туркменистана и признании вклада туркменского народа в развитие человеческой цивилизации.

В презентации приняли участие высшие должностные лица государства, депутаты, представители министерств, ведомств, общественных организаций, СМИ, главы дипмиссий, международных организаций, почтенные старейшины и студенты.

В выступлениях подчеркивалось большое значение новой книги Президента в изучении и популяризации славной истории и богатого национального культурного наследия туркменского народа.