«Копетдаг» на выезде уступил «Мерву» в матче чемпионата Туркменистана по футболу

«Копетдаг» на выезде проиграл «Мерву» в матче 4-го тура чемпионата Туркменистана по футболу.

Встреча, прошедшая в Мары, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

У победителей дублем отметился Гуванч Бердымурадов (14-я и 38-я минуты), в составе гостей один мяч отыграл Довлетмурад Сейитмухамедов (51-я).

Это поражение стало первым для «Копетдага» в текущем сезоне Высшей лиги. Ранее подопечные главного тренера Тофика Шукурова дважды сыграли вничью с «Ашхабадом» и «Энергетиком».

«Мерв» в 5-м туре 3-го апреля встретится с «Энергетиком» в марыйском дерби, а «Копетдаг» в этот же день примет дома «Шагадам».