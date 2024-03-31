За десять лет в Туркменистане выдано свыше 76 тыс. штриховых кодов

За 10 лет работы Национальная организация Туркменистана по штрих-кодам выдала свыше 76 тысяч штриховых кодов. 27 марта Национальная организация Туркменистана по штрих-кодам (НОТШК), являющаяся членом международной структуры GS1, отметила свое 10-летие. По этому случаю традиционно было проведено общее собрание членов организации.

В ходе мероприятия председатель НОТШК Айкамар Мяликгулыева представила подробный обзор деятельности организации за прошедшее десятилетие и рабочую программу на 2023-2024 годы. Программа предусматривает внедрение технологий автоматической идентификации и стандартов GS1 в различные отрасли экономики Туркменистана, пишет интернет-издание Vestiabad.ru со ссылкой на gs1-tm.org.

В своем докладе Айкамар Мяликгулыева отметила достижения НОТШК в этих направлениях и обозначила задачи на ближайший период. Как сообщила глава организации, на данный момент выдано более 76 тысяч штриховых кодов, а отечественной продукции присвоена соответствующая маркировка. НОТШК полностью охватила системой автоматической идентификации туркменских производителей, что является надежной гарантией для их выхода на мировые рынки.

По словам Мяликгулыевой, в состав НОТШК входят 2440 структур, включая министерства, отраслевые ведомства, государственные и частные организации и предприятия.

Руководитель организации подчеркнула, что за 10 лет НОТШК добилась членства в международной организации GS1, создала Национальный технический комитет по стандартизации и открыла в 2017 году верификационную лабораторию для контроля соответствия нанесения штрих-кодов международным стандартам.

– За минувшее десятилетие была успешно проделана работа по гармонизации национальных стандартов с международными документами и активному внедрению международных и межгосударственных стандартов. Совершенствованию информационной базы данных о туркменских производителях способствовал разработанный НОТШК сайт «Сделано в Туркменистане», – отметила Мяликгулыева.

В завершение собрания участники заслушали отчет контрольно-ревизионной комиссии и рассмотрели ряд организационных вопросов.