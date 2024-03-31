В Туркменистане состоялась церемония награждения победителей и закрытия Международной математической олимпиады

В Международной академии коневодства имени Аба Аннаева города Аркадаг состоялась торжественная церемония награждения победителей и закрытия Международной математической олимпиады среди школьников, сообщает TDH.

В мероприятии приняли участие представители Меджлиса Туркменистана, Кабинета Министров Туркменистана, Халк Маслахаты, общественных объединений, отечественных вузов, СМИ, а также международных организаций и дипмиссий, аккредитованных в нашей стране.

Главными героями события стали более сотни школьников из Туркменистана и разных стран мира – участников Международной математической олимпиады, проведенной в Аркадаге с 26 по 29 марта при поддержке и в ознаменование третьей годовщины создания Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

На площадке олимпиады продемонстрировали свои знания математики 43 школьника из Туркменистана и 85 учащихся 11 зарубежных стран – России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Китая, Болгарии, Катара и Турции.

Успешное выступление на олимпиаде принесло туркменским школьникам заслуженные 24 медали разных достоинств – 4 золотые, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей. Такой высокий результат участия юных математиков нашей страны является ярким свидетельством отеческой заботы Президента Сердара Бердымухамедова и Героя-­Аркадага о молодом поколении, постоянного внимания к вопросам воспитания всесторонне развитой, образованной, интеллектуальной и патриотичной молодежи.

На празднично украшенной площадке перед вузом участников олимпиады встретили музыкальными и песенными выступлениями молодые артисты – представители творческих самодеятельных коллективов страны и победители конкурса «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» («Жемчужины независимости»), ежегодно проводимого в рамках конкурса Президента Туркменистана «Türkmeniň Altyn asyry» («Золотой век туркмен»).

В учебном корпусе вуза в рамках мероприя­тия его участники ознакомились с успехами, достигнутыми учащимися школ нашей страны в разные годы на международных конкурсах, проектными творческими работами, произведениями изобразительного искусства, созданными учениками детских художественных школ, книжной выставкой. Участникам торжества был продемонстрирован видеоролик о независимом нейтральном Туркменистане, о его достижениях в сферах науки и образования.

На церемонии закрытия олимпиады прозвучали выступления руководителей системы образования страны, председателя жюри международной олимпиады, членов иностранных делегаций, туркменских и зарубежных школьников, а также других гостей праздника. Участники события подчеркивали успешное и результативное проведение олимпиады, ставшей ярким доказательством того, что национальная система образования находится на качественно новом уровне развития, активизируется международное сотрудничество в сфере науки и образования.

Слова особой благодарности и искреннюю признательность участники торжества выразили Герою-Аркадагу и Президенту Туркменистана за созданные условия для проведения интеллектуального конкурса на высоком организационном уровне.

Далее состоялась торжественная церемония чествования и награждения победителей олимпиады, которым были вручены медали и дипломы.

В этот день большим подарком для всех детей и подростков – участников олимпиады, а также воспитанников Детского оздоровительно-реабилитационного центра имени Гурбангулы Бердымухамедова и Дворца «Döwletliler Köşgi» имени Шейх Заеда бен Султан Аль-Нахаяна стало посещение нового столичного торгово-развлекательного центра «Аркач».