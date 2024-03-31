В Туркменистане появится новый учебный центр для подготовки международных автоперевозчиков

В Туркменистане откроется учебный центр для подготовки водителей и операторов автотранспортных средств, совершающих международные перевозки. Это решение было принято на заседании Кабинета министров 29 марта.

Центр будет создан Объединением автомобильных школ и Общественным объединением «Ассоциация международных автоперевозчиков Туркменистана» при поддержке Международного союза автомобильного транспорта (IRU).

Целью создания центра является подготовка специалистов международного уровня, что позволит в перспективе значительно расширить маршруты грузовых автоперевозок из Туркменистана, в том числе в страны Европы.

Учебный центр будет аккредитован IRU, что обеспечит соответствие его программ и методик обучения международным стандартам.

Президент Сердар Бердымухамедов одобрил предложение о создании центра и распорядился начать соответствующую работу в этом направлении.