50 000 человек за полчаса оформили заказ на электроседан Xiaomi SU7

IT-гигант Xiaomi представил миру свой первый электромобиль — SU7. Менее чем за 30 минут после открытия приема заказов было зарезервировано 50 000 экземпляров. Об этом сообщает auto.ru со ссылкой на CarNewsChina.

Трансляцию онлайн-презентации SU7 смотрели более 2 миллионов человек. В Китае цены на электроседан Xiaomi SU7 начинаются от 30 000 долларов, что делает его более доступным, чем, например, Tesla Model 3.

Базовая версия SU7 оснащена одним двигателем мощностью 299 л.с. и батареей на 73,6 или 94,3 кВт⋅ч. Запас хода составляет 700 или 830 километров соответственно.

Топовая версия получила два электромотора суммарной мощностью 673 л.с. и батарею на 101 кВт⋅ч. Она проезжает без подзарядки 810 километров и разгоняется до 100 км/ч всего за 2,78 секунды.

В оснащение Xiaomi SU7 входят адаптивные амортизаторы, пневмоэлементы в подвеске, спортивные кресла, панорамная крыша, активные аэродинамические элементы. Медиасистема с экранами на 7,1 и 16,1 дюйма работает на базе собственной операционной системы Xiaomi. Также для электрокара разработана оригинальная система полуавтономного вождения.