Юные таланты Туркменистана приглашены к участию в детском фестивале в Кыргызстане

В июне этого года в Кыргызстане состоится детский фестиваль под эгидой ТЮРКСОЙ. Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Марат Тагаев, пользуясь случаем, пригласил туркменских ребят к участию.

«Мы будем очень рады видеть юные таланты Туркменистана на этой творческой площадке. С большим удовольствием мы встретим своих туркменских друзей на братской земле Кыргызстана», — подчеркнул Марат Тагаев, который принимал участие в торжествах в честь объявления древнего города Анау культурным центром тюркского мира.

Как сообщает SNG.Today, из Кыргызстана на этот праздник в Туркменистан приехала большая делегация. Среди них творческие деятели, научные сотрудники и руководители масс-медиа.

«Нас очень впечатлила масштабная церемония открытия», — сказал Тагаев.

Также заместитель министра заявил о готовности кыргызской стороны к продуктивному углублению сотрудничества в сфере молодежной политики.

«В министерстве я курирую молодежную часть. Молодежные организации Туркменистана и Кыргызстана тесно сотрудничают. Только в 2023 году наша делегация, состоящая из молодых специалистов, два раза побывала в Туркменистане. В свою очередь и мы приглашаем туркменских ребят посетить Кыргызстан для обмена опытом и развития сотрудничества в области молодежной политики», — добавил М.Тагаев.