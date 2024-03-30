Состоялась конференция по случаю трехлетия Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова

В умном городе Аркадаг в Туркменистане прошла конференция, посвященная третьей годовщине создания Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает TDH.

На конференции присутствовали заместители председателя Кабинета Министров, члены Халк Маслахаты, председатель Меджлиса Туркменистана, руководители министерств и ведомств, главы аккредитованных в стране дипмиссий, старейшины и журналисты.

Форум предварила выставка книг Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, в том числе энциклопедического труда «Лекарственные растения Туркменистана».

Участники ознакомились с продукцией отечественной фармацевтики, лекарственными сборами из туркменских растений. На мониторах демонстрировались видео и фото, рассказывающие о деятельности Фонда по заботе о детях, лишившихся родительской опеки и нуждающихся в особой социальной поддержке.

В своем послании участникам мероприятия Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что, следуя принципам гуманизма, Фонд делает все необходимое для всестороннего развития детей, оставшихся без родительской опеки.

Выступающие на форуме отметили, что благодаря инициативам Национального Лидера туркменского народа и политике главы государства Туркменистан является страной счастливого детства, где исполняются мечты юных граждан.