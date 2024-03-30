Предпринимателей Туркменистана приглашают обсудить внедрение международного опыта в бизнес

12 апреля в Ашхабаде пройдет деловая встреча на тему «Эффективное внедрение международного опыта в бизнес Туркменистана», которую организуют отделение консультантов Союза экономистов Туркменистана в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Предприниматели получат актуальную информацию о ведении бизнеса и пообщаются с местными консультантами, которые могут оказать содействие в налаживании системы управления.

Акцент будет сделан на инструментах ведения международного бизнеса, которые уже успешно применяются туркменскими компаниями. Среди обсуждаемых направлений будут автоматизация бизнеса, рынки капитала, электронные В2В-продажи и аутсорсинг.

Желающим принять участие во встрече нужно подать электронную заявку до 5 апреля 2024 года.