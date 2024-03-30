Посол Туркменистана в Тбилиси встретился с ректором Грузинского технического университета

Посол Туркменистана в Тбилиси Д.Сейитмаммедов в четверг встретился с ректором Грузинского технического университета Д. Гургенидзе.

Стороны рассмотрели развитие двусторонних отношений в сфере образования, науки и культуры. В этой связи были обсуждены вопросы по укреплению отношений между учебными заведениями двух стран, организация взаимных визитов, совместных конференций, лекций, реализация совместных образовательных и научных проектов.

В свете отмечаемого в этом году 300-летия великого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги Д.Сейитмаммедов ознакомил ректора с мероприятиями, приуроченными к этой дате.

Стороны озвучили готовность к дальнейшему сотрудничеству по наращиванию и укреплению потенциала в научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, сообщает МИЦ.