На Kickstarter’е появилось полотно, делающее объекты «невидимыми»

Краудфандинговая платформа Kickstarter пополнилась необычным аксессуаром – Invisibility Shield 2.0. Это полотно, способное делать «прозрачным» любой объект, размещенный за ним. До завершения сбора средств остается еще около двух месяцев, но проект уже собрал в разы больше, чем планировали его создатели. Об этом сообщает 4pda.to.

Invisibility Shield 2.0 – это уже вторая ревизия фирменной ширмы. Она представляет собой гибкое полотно с каркасом и системой линз. С их помощью устройство концентрирует свет с периферических загнутых углов на всю площадь панели. В результате наблюдатель видит только второй план, а не предмет или человека, находящегося за ширмой.

Invisibility Shield 2.0 доступен в трех размерах: 180 x 120 см, 100 x 70 см и 30 x 20 см. Благодаря простой конструкции, сборка Invisibility Shield 2.0 займет всего 15 минут, даже для самой большой версии. При этом устройство не боится влаги и сравнительно невелико по весу. Самая большая версия весит 16 кг и легко переносится одним человеком.

Цена Invisibility Shield 2.0 зависит от габаритов:

$69 — за самый компактный вариант;

$377 — за средний;

$882 — за большой.

Для покупки необычный аксессуар станет доступен в декабре 2024 года.