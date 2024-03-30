Молодые туркменские ученые представили разработки на выставке инноваций в Ашхабаде

В Институте телекоммуникаций и информатики Туркменистана открылась выставка инновационных проектов, разработанных преподавателями и студентами — членами Совета молодых ученых вуза. Экспозиция наглядно демонстрирует достижения талантливой молодежи страны в создании передовых решений для цифровой трансформации различных отраслей экономики, пишет издание «Туркменистан: Золотой век».

Значительную часть представленных работ составляют проекты программного обеспечения для сфер здравоохранения, образования, социальных услуг, торговли, логистики и других. Среди них — TurkmenPay студентов Пена Аманова и Алланазара Байрамдурдыева для удобства электронных платежей, Howa ýollary студента Гунеша Сапаева для автоматизации деятельности национальной авиакомпании Туркменистана и «АукционTM» студента Давута Аширгелдиева для развития торговли.

В общей сложности на выставке экспонируется около двух десятков проектов в сфере программного обеспечения, электроники и робототехники молодых ученых института.

Объединяющей целью инновационных разработок является сокращение затрат времени и труда, повышение качества жизни, обеспечение комфорта и безопасности с помощью цифровизации и умных технологий. При этом проекты нацелены на защиту экологии. Молодые ученые создают свои решения с учетом современных реалий и тенденций развития страны.

Успехи талантливой молодежи в научно-инновационной сфере получают высокую оценку и всестороннюю поддержку со стороны государства, которое создает благоприятные условия для учебы, саморазвития и плодотворной научной деятельности.