Делегаты из Узбекистана и Турции поделились своими впечатлениями от Туркменистана

Участвовавшие в церемонии открытия года «Анау – культурная столица тюркского мира-2024» представители из Узбекистана и Турции поделились своими впечатлениями от пребывания в стране.

Как сообщает издание CentralAsia.news, президент Института образования Организации экономического сотрудничества в Турции, профессор Мехмет Акиф Киреччи отметил, что впервые приехал в Туркменистан.

«Сожалею, что раньше не был тут, но как говорится лучше поздно, чем никогда. Для меня Туркменистан – это страна, скрытая в истории. Когда я приехал сюда, то увидел культуру наших предков – от земледелия до ремесел, от верховой езды до других искусств. И вижу, что Туркменистан решил представить все это наследие миру. Возможно, этот процесс потребует огромной трансформации, но думаю, что туркменский народ сможет сделать это», – заявил профессор.

Турецкий делегат подчеркнул, что он любит ездить верхом, и находясь здесь, очарован известными на весь мир ахалтекинскими скакунами, которые являются достоянием туркменского народа.

Представитель Узбекистана в ТЮРКСОЙ Дилбохар Худайбердиева также впервые в Туркменистане. Она отмечает, что побывала во многих уголках мира, но Туркменистан – это одна из стран, куда ей хочется вернуться снова.

«Хороший, красивый, чистый, белый город Ашхабад. Мое уважение к этой стране возросло еще больше после того, как я увидела людей, которые ценят каждую деталь своей культуры и ее ценности», – поделилась Д. Худайбердиева.

Она сказала, что даже была бы не против переехать сюда, купив здесь дом.

«Архитектура Ашхабада меня очень впечатлила. Это нечто необычное. Тут изобретательный подход чувствуется в каждом здании. Увидев все это, я просто влюбилась в этот город», – заключила Дилбохар.