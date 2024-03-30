В Туркменистане стартовал третий этап курсов на получение высшей тренерской лицензии АФК PRO

В Ашхабаде проходит третий этап престижного тренерского курса Азиатской конфедерации футбола (АФК) по программе получения лицензии PRO – высшей тренерской категории в азиатском футболе, сообщает пресс-служба ФФТ.

В ходе нынешнего этапа основное внимание уделяется теоретическим и практическим занятиям. Теория проходит в конференц-зале гостиницы «Йылдыз», а практические учения – на тренировочном поле многофункционального стадиона «Ашхабад». Пятый и шестой модули курса продлятся до 6 апреля.

Первые четыре модуля тренерского курса были успешно проведены в 2023 году. Нынешний этап проходит под руководством известного молдавского специалиста, инструктора УЕФА Генадия Скуртула.

В учебном процессе сочетаются теоретические лекции и практические занятия на поле. На курсе принимают участие 15 тренеров, представляющих команды Высшей лиги и национальной сборной Туркменистана.

Полный курс тренерской лицензии АФК категории PRO стартовал 21 ноября 2023 года и продлится до 31 июля 2024 года. Он пройдет в четыре этапа, состоящих из 8 модулей.

Кандидаты, успешно сдавшие все экзамены, получат престижные лицензии PRO по программе тренерских курсов АФК, открывающие путь к работе на высшем уровне.