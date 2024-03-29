Яндекс представил новую языковую модель YandexGPT 3 Pro

«Яндекс» анонсировал линейку нейросетей YandexGPT 3, первой из которых стала YandexGPT 3 Pro. Она доступна для бизнес-клиентов через Yandex Cloud и, по словам компании, эффективнее справляется со сложными запросами и точнее следует заданному формату ответов, сообщает vc.ru.

В ближайшее время YandexGPT 3 Pro будет интегрирована в сервисы «Яндекса», но пока оценить ее работу можно в деморежиме (100 бесплатных запросов в час для новых пользователей).

YandexGPT 3 Pro корректнее работает с фактами, даёт более точные и полные ответы, а также допускает меньше стилистических ошибок. «Яндекс» отмечает, что в среднем YandexGPT 3 Pro отвечает «лучше» YandexGPT 2 в 67% случаев.

Нейросеть особенно хорошо справляется с задачами в сферах:

Клиентской поддержки

Онлайн-продаж

Маркетинга и рекламы

Коммуникаций и управления персоналом

YandexGPT 3 Pro также может использоваться для составления договоров, счетов, нормативных актов, должностных инструкций и других документов.

Корпоративные заказчики могут самостоятельно обучить YandexGPT 3 Pro для своих бизнес-задач в сервисе ML-разработки YandexDataSphere. Стоимость использования модели снизилась «почти в два раза».

В дальнейшем «Яндекс» планирует представить новые модели из линейки YandexGPT 3, каждая из которых будет ориентирована на решение задач «определённого типа».