«Туркменхимия» объявила тендер на разработку ТЭО для освоения новых йодобромных месторождений

Государственный концерн «Туркменхимия» объявил международный тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) с целью освоения новых месторождений йодобромных вод, расположенных в Балканском велаяте Туркменистана.

Речь идет о месторождениях Терсакан, Данеата, Этрек, Аладаг и Чалджа, говорится в объявлении, опубликованном в газете «Нейтральный Туркменистан».

Для участия в тендере необходимо предоставить письменную заявку с указанием полных реквизитов компании-участницы в Государственный концерн «Туркменхимия», расположенный в Ашхабаде по адресу: Арчабил шаёлы, 132.

Крайний срок подачи предложений — 30 рабочих дней с даты публикации объявления в газете «Нейтральный Туркменистан» (28 марта).

Телефоны для справок: (+993 12) 39-01-62, 39-01-58.

Электронная почта: 12.dep@turkmenhimiya.gov.tm.