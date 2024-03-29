Театральная афиша в Ашхабаде на выходные

Предлагаем ознакомиться с репертуаром столичных театров на выходные дни, опубликованным изданием «Туркменистан: Золотой век».

Главный академический драматический театр имени С. Туркменбаши Великого:

29.03.2024 «Ömür daragty» 19:00;

30.03.2024 «Wah, siz aýallar!» 19:00;

31.03.2024 «Giýewleriň bäsleşigi»19:00.

Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули:

29.03.2024 «Balzaminowyň öýlenişi» 19:00;

30.03.2024 «Bir ojakda iki dünýä» 19:00;

31.03.2024 «Dünýäniň görki – zenanlar» 19:00.

Национальный драматический театр имени Алп Арслана:

29.03.2024 «Gumly gelin» 19:00;

30.03.2024 «Gülki sowgady» 19:00;

31.03.2024 «Hak aşyklar» 19:00.

Государственный русский драматический театр имени А.С. Пушкина:

29.03.2024 «Похищение Чебурашки» 12:00;

29.03.2024 Концерт «Весеннее вдохновение» 19:00;

30.03.2024 «Маша и медведь» 12:00;

30.03.2024 «Свободные бабочки» 19:00;

31.03.2024 «Золотой цыплёнок» 11:00, 13:00;

31.03.2024 «Исполнитель желаний» 19:00.

Туркменский государственный кукольный театр:

29.03.2024 «Külbikejik we ýartygulak» 19:00;

30.03.2024 «Maşa we aýy» 12:00;

30.03.2024 «Gurjak gyz» 19:00;

31.03.2024 «Böwenjik» 12:00;

31.03.2024 «Söýgi bizi halas eder» 19:00.

В Государственном драматическом театре имени Амана Гулмаммедова в городе Аркадаг покажут:

30.03.2024 «Ýagyş ýagan gijesi» 19:00;

31.03.2024 «Gumly gelin» 19:00.

Напомним также, что 31 марата во Дворце Мукамов состоится концерт «Оскар».