Профессор вуза Монреаля Джавад Моттаги провел встречу с будущими туркменскими журналистами

В Туркменском государственном университете имени Махтумкули состоялась встреча профессора факультета международных отношений и сотрудничества канадской Высшей бизнес-школы Монреаля (HEC Montreal) доктора Джавада Моттаги со студентами, обучающимся по специальности журналистика.

Профессор поделился с будущими журналистами мнением о важности СМИ в современном мире, сообщает МИЦ.

Как рассказал Моттаги, он неоднократно посещал Туркменистан в качестве Генерального секретаря Азиатско-тихоокеанского вещательного союза (ABU), и сейчас он рад снова посетить страну, так как ему здесь очень нравится.

В завершении встречи доктор Джавад Моттаги рассказал, что в ближайшем будущем будет заключен трехсторонний договор между Высшей бизнес-школой в Монреале, ТГУ имени Махтумкули и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии. Согласно документу будут проводиться обмены студентами и преподавателями, конференции и семинары, а также обмен информацией, отмечает источник.