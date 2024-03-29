Президент ITF высоко оценил теннисный потенциал Туркменистана

Находясь с визитом в Ашхабаде, президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти высоко оценил теннисный потенциал Туркменистана и перспективы развития этого вида спорта в стране.

По словам Хаггерти, целью его поездки было разработать пути развития и укрепления тенниса в Туркменистане. Отметив высокий уровень теннисной инфраструктуры, наличие кортов, тренеров и игроков, он заявил о необходимости совершить следующий шаг для дальнейшего роста тенниса в стране.

«В Олимпийском городке созданы фантастические условия для тенниса. Я считаю, что на базе таких отличных спортивных объектов можно не только укреплять позиции тенниса внутри страны, но и проводить международные турниры для его популяризации в мировом масштабе», – сказал Хаггерти в интервью корреспонденту Turkmenportal.

Он напомнил об успешной организации в прошлом году в Туркменистане чемпионата Центральной Азии по теннису среди юношей и девушек до 12 лет, продемонстрировавшей возможности страны в проведении соревнований высокого уровня. Глава ITF видит перспективы проводить в Туркменистане еще больше теннисных мероприятий, привлекать ведущих теннисистов мира и оказывать поддержку местным игрокам.

В ходе визита Дэвид Хаггерти провел встречу с Президентом Сердаром Бердымухамедовым и вручил главе Туркменистана сертификат ITF.

Отвечая на вопрос о возможности выступления в Туркменистане звезд мирового тенниса, таких как Новак Джокович или Рафаэль Надаль, Хаггерти заявил: «Безусловно, это вполне реально при условии проведения международных соревнований высочайшего уровня. Здесь есть вся необходимая инфраструктура для организации турниров элитного класса, которые смогут привлечь лучших игроков мира. Туркменистан – страна с большим теннисным потенциалом и талантливыми игроками. Нам просто нужно продолжать целенаправленно работать в этом направлении».