Новая мечеть в Ахалском велаяте Туркменистана получит название «Мечеть Сейита Джемалетдина»

В ходе церемонии открытия новой мечети в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с предложением назвать ее «Мечетью Сейита Джемалетдина», сообщает TDH.

Такое наименование станет знаком проявления почтения к предкам и наследию прошлого, а также уважения личности Сейита Джемалетдина — выдающегося исламского ученого-богослова, в честь которого ранее в народе была названа построенная в 1456 году на юге Анау знаменитая мечеть «Дом красоты».

Уникальная полихромная декорация данного сооружения, в том числе изображения драконов на фасаде, выделяла ее среди других архитектурных памятников региона. К сожалению, мечеть Сейита Джемалетдина была разрушена в результате Ашхабадского землетрясения 1948 года, однако удалось восстановить некоторые ее фрагменты.

Таким образом, новая мечеть в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята продолжит традицию увековечения памяти замечательного деятеля прошлого и культурного наследия Туркменистана.