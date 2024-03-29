Генсек ЮНВТО высоко оценил туристический потенциал Туркменистана

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили высоко оценил туристический потенциал Туркменистана и выразил готовность к расширению сотрудничества. Об этом он заявил в комментарии для газеты «Нейтральный Туркменистан» на международной конференции «Основные направления и потенциал развития туризма в Туркменистане».

«Прибыв в Туркменистан, мы воочию смогли оценить всю красоту вашей страны, ее успехи и достижения», — сказал Пололикашвили и поблагодарил руководство страны за организацию конференции на высоком уровне.

Глава ЮНВТО подчеркнул, что древняя и уникальная туркменская культура является одной из сильных сторон страны с многовековой историей. «Я уверен, Туркменистан имеет большой потенциал для привлечения туристов. В течение последних лет была проведена колоссальная работа. Но мы можем сделать еще многое вместе», — заявил Пололикашвили.

Он особо выделил туркменское гостеприимство и теплое отношение к гостям. Это первый визит Пололикашвили в Туркменистан, но, по его словам, не последний. Глава ЮНВТО уверен, что сотрудничество будет продолжено и представители туриндустрии еще не раз встретятся в Ашхабаде.