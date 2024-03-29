Великий композитор Бетховен имел низкую генетическую предрасположенность к музыкальности

Недавнее исследование ДНК Людвига ван Бетховена показало, что великий композитор не имел генетической предрасположенности к музыкальности. Об этом пишет daily.afisha.ru со ссылкой на Current Biology.

Группа ученых из Канады, Нидерландов, Швеции и США проанализировала геном Бетховена и выявила его полигенный показатель (PGI) – индикатор вероятного проявления генов. Уровень PGI у композитора оказался ниже, чем у многих современных людей.

Исследование также показало, что Бетховен не был генетически предрасположен к синхронизации ритмов, что играет важную роль в развитии музыкального таланта. За эту функцию отвечают локусы 69 генов, и у Бетховена их активность была понижена.

Помимо генетики, ученые изучили предрасположенность Бетховена к ряду заболеваний. Они обнаружили, что его проблемы с печенью могли быть обусловлены генетическими факторами, а не только перенесенным гепатитом и употреблением алкоголя.

Людвиг ван Бетховен (1770-1827) – немецкий композитор, ключевая фигура «венской классической школы». Он родился в Бонне, но большую часть жизни провел в Вене. Бетховен учился у Гайдна, создал множество симфоний, камерных произведений, опер. В последние годы жизни он страдал от полной потери слуха.