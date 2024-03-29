Авиакомпания «Туркменистан» увеличит частоту рейсов из Ашхабада в Дели

Национальный авиаперевозчик Туркменистана объявил об увеличении количества регулярных пассажирских рейсов по маршруту Ашхабад — Дели в новом летнем расписании 2024 года. Согласно опубликованным данным на официальном сайте авиакомпании, число еженедельных рейсов в столицу Индии вырастет с двух до трех.

По новому расписанию, действующему с 31 марта по 26 октября 2024 года, из Ашхабада в Дели рейсы будут выполняться под номерами: T5-531 (вылет 01:45, прибытие 05:35), T5-533 (07:00 — 10:50), T5-537 (04:00 — 07:50).

Обратно из Дели в Ашхабад самолеты будут вылетать рейсами: T5-532 (06:55 — 10:35), T5-534 (12:20 — 16:00), T5-538 (09:20 — 13:00). Время указано по местному времени аэропортов.

Увеличение частоты полетов на популярном направлении в Дели призвано удовлетворить растущий спрос на авиаперевозки между Туркменистаном и Индией. Это также позволит улучшить стыковки для транзитных пассажиров.