Японский признан самым быстрым языком в мире

Исследователи из Лионского университета (Франция) провели сравнительный анализ семи языков по скорости произношения. Оказалось, что лидером является японский язык с 7,84 слогами в секунду. За ним следуют испанский (7,82), французский (7,18), итальянский (6,99), английский (6,19), немецкий (5,97) и китайский (5,18). Об этом сообщает Mail.ru ссылкой на IFLScience.

В исследовании 2019 года с точки зрения количества информации на слог были проанализированы 17 языков Европы и Азии. Японский язык, хоть и был самым быстрым, содержал в каждом слоге очень мало информации. Это, возможно, объясняет, почему носители японского говорят быстро – чтобы насытить предложения смыслом.

В 1960-х годах проводились исследования, сравнивающие скорость японского и американского английского языков. Тогда не было выявлено значительных различий в скорости произношения.