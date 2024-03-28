Туркменистан представил национальный павильон, который построит для ЭКСПО-2025 в Осаке

В рамках туркмено-японского бизнес-форума в Токио прошла презентация национального павильона Туркменистана, который будет построен на Всемирной выставке ЭКСПО-2025 в Осаке, сообщает пресс-служба Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

Заместитель генерального секретаря Японской Ассоциации организаторов ЭКСПО-2025 Ичиноки Манацу сообщил, что строительство туркменского павильона ведется по плану в соответствии с требованиями выставки.

Директор ХО «Белли», официального подрядчика павильона, представил презентацию, которая продемонстрировала, как будет выглядеть объект. Отмечалось, что при его возведении используются экологически чистые материалы высокого качества.

В павильоне будут экспонироваться культурные ценности Туркменистана, ковры ручной работы, промышленные изделия, достижения страны за годы независимости, национальные блюда и сувениры.

На полях туркмено-японского бизнес-форума был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и Японской организацией по развитию внешней торговли, а также прошли двусторонние встречи делегаций.